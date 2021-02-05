دراسة: ربع الفرنسيين والألمان والأمريكان يرفضون تلقي لقاح كورونا

أظهر مسح حديث يهدف للكشف عن التحديات التي تواجه الحكومات في محاربة كورونا، أن أربعة تقريبا من بين كل 10 أشخاص في فرنسا، وأكثر من 25% ممن يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، و23% ممن يعيشون في ألمانيا، قالو إنهم قطعا أو من المحتمل لن يوافقوا على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لنتائج المسح الذي نشرته الجارديان البريطانية، فقد كان التردد فيما يتعلق بأخذ اللقاح أقل بشكل ملحوظ في إيطاليا حيث وصلت نسبته إلى 12%، وإلى 14% في بريطانيا، و17% في هولندا، وذلك طبقا للمسح الذي تم إجراءه في سبع بلدان غربية، والذي أظهر وجود علاقة وثيقة بين إحجام الناس عن أخذ اللقاح وثقتهم في حكوماتهم المركزية.

وقد أظهر المسح الذي تم إجراؤه الشهر الماضي، أن 11% فقط من المواطنين الأمريكيين و13% من الفرنسيين يثقون في حكوماتهم كمصدر موثوق فيه للمعلومات حول اللقاحات، وذلك مقارنة بـ 30% من المواطنين في كل من هولندا وبريطانيا.

وقد أوضحت الدراسة أيضا أن الرضا عن التمهيد للقاحات كان مرتبطا بقبول اللقاحات والثقة في الحكومات. وقد كان أكثر من 60% من البريطانيين الذين استجابوا للمسح، كانوا إلى راضين جدا أو إلى حدما بسرعة حملة التطعيم البريطانية، مقارنة ب 31% فقط في فرنسا،

في المقابل أظهر استطلاع جديد أجرته جامعة بريطانية أن الثقة العالمية باللقاحات المضادة لكورونا آخذة في الازدياد، حيث قال 54٪ من المشاركين في 15 دولة إنهم سيتلقون اللقاح إذا تم عرضه عليهم.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد الابتكار الصحي العالمي في «إمبريال كوليدج» في لندن أن جهوزية الأفراد لتلقي اللقاح قد ازداد في 11 من 15 دولة منذ نوفمبر، عندما قال 41٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيحصلون على التطعيم.

وقال الدكتور ديفيد نابارو، المدير المشارك في المعهد البريطاني، في بيان، إنه لأمر مشجع للغاية أن نرى أنه مع طرح عدد من اللقاحات الآمنة والفعالة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، كان هناك تحول إيجابي واضح في تصورات الناس عنها.