مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد موعد محدد لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا يعرف موعدا مُحددا لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» للمواطنين، حيث إن دول منشأ اللقاحات استحوذت على النصيب الأكبر من اللقاحات التي تُنتجها، ودخلت هذه الدول في جدال كبير مع منظمة الصحة العالمية، و«جافي» التي تتولى التوزيع العادل للقاح على مستوى العالم.

لا توجد كميات من اللقاحات التي تكفي دول بأكملها.. مش في مصر بس

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أنه لا يوجد كميات لقاحات تكفِ كل المواطنين، وهذا الأمر ليس في مصر فقط، بل في كل دول العالم، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي أجرى تعاقدات مع الدول المنتجة لهذه اللقاحات من أجل إعطائهم دفعات في النصف الأول من عام 2021، والجزء الآخر في العام نفسه.

مصر تسعى جاهدة لتنويع مصادر جلب اللقاحات المضادة لكورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن مصر تسعى لتعديد مصادر جلب اللقاح، من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من التطعيمات، فلا بد من عمل اتفاقيات مع الشركات المنتجة، وتأهيل المصانع التي قد تستطيع تصنيع اللقاحات في مصر إذا سُنح لها الفرصة، كما يجب إقامة مصانع للقاحات في مصر من أجل توفير اللقاحات لمصر والوطن العربي والإفريقي بشكل عام.

نسعى لتأمين نصيب مصر من لقاحات كورونا

وتابع: «نعمل بشكل قوي على مستوى الشركات العالمية أو الاتحاد الأفريقي، ونتواصل مع الشركات التي تُصنع اللقاحات لضمان نصيب مصر من الاحتياجات الخاصة بها لتأمين صحة المواطنين».