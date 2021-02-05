للمصريين.. إزاى تحمل «توكلنا» بعد فرضه في السعودية لدخول الأسواق

في إطار الإحراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، والتي أقرتها الجهات المختصة، صدر قرار بضرورة تفعيل تطبيق «توكلنا» على الهواتف المحمولة، لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.

ومن جهته قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه لم يسمح بدخول الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة لمن لا يحمل تطبيق (توكلنا) على جهاز الموبيل الخاص به كإجراء احترازاي.

وأكد نائب رئيس الاتحاد، أنه من خلال التطبيق يمكن التعرف على الوضع الصحي للمستخدم من خلال أكواد ملونة لحفظ الخصوصية وفقاً للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية.

ووجّه «حنفي» النداء لجميع أبناء الجالية المصرية بالمملكة، بضرورة الإسراع في تحميل تطبيق (صحتي) و(توكلنا)، للمحافظة على الصحة العامة للمواطن والمقيم.

مكونات التطبيق

ويتضمن التطبيق الجواز الصحي الذي يوضح حصول المستخدم على لقاح كورونا (كوفيد - 19) أو لم يصبه الدور.

كما يوجد داخل تطبيق «توكلنا» تبويب فحص كورونا الذي يوضح هل سبق وتم عمل مسحة للفيروس سابقا من عدمه، بالإضافة لتبويب الوضع الصحي وهو الأهم الذي يشمل الأكواد الملونة .

تفسير الأكواد الملونة

ويشير اللون الأخضر الغامق إلى أن المستخدم أكمل جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19)، أما اللون الأخضر الفاتح يوضح ان المستخدم لم يثبت إصابته أو مخالطته لشخص مصاب أو أي شخص كان مخالطاً وتم فحصه مرة أخرى وثبت سلامته من الفيروس.

وعن ظهور اللون البرتقالي فيوضح أن المستخدم تم إكتشاف مخالطته لشخص مصاب وفقاً للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية، أو يسكن معه في نفس السكن ولا يسمح له بمغادرة السكن ولا يسمح له بطلب أي نوع من التصاريح، وعن اللون الأصفر يوضح أن المستخدم تمت اكتشاف مخالطته لشخص مصاب عن طريق وزارة الصحة ويسمح له الذهاب للعمل مع أخذ الإجراءات الإحترازية المشددة من قبله ومن قبل جهة عمله.

كما أنه في حال ظهور اللون البنفسجي فإنه يشير إلى أن المستخدم إما قادم من أحد الدول المنتشر بها فيروس كورونا المتحور أو الدول التي سجلت فيها حالات من فيروس كورونا المتحور ولا يسمح له بإنهاء الحجر إلا عند ظهور الحالة الصحية على التطبيق (لم تثيت إصابته).

وبشأن ظهور اللون البني، فإنه يشير إلى أن المستخدم ثبتت إصابته بفيروس كورونا وفقاً للبيانات الرسمية من وزارة الصحة السعودية، واللون الأزرق الفاتح يوضح أن المستخدم قادم من سفر وعليه إتمام مدة الحجر المنزلي 7 أيام أو حجز موعد لإجراء فحص كورونا بعد مرور 48 ساعة من الوصول وإنهاء الحجر إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

وفي حالة ظهور اللون الرمادي فإنه يشير إلى أن المستخدم لا يوجد لديه إتصال بالإنترنت أو لم يحدد موقع سكنه أو أنه يستخدم شبكة إفتراضية خاصة (VPN).

طريقة تحميل التطبيق

ويتم التسجيل في «توكلنا» من خلال موقع «أبشر» للخدمات الحكومية، إذ أنه بعد تحميل تطبيق «توكلنّا» وتشغيله يتم اختيار تسجيل جديد.

وفي الخطوة التالية يتم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة وإدخال البيانات المطلوبة كتاريخ الميلاد ثم الضغط على خانة الإقرار بالشروط.

وفي المرحلة اللاحقة يتم إدخال كلمة المرور التي لا تقل عن 12 خانة وتتضمن حروف إنجليزية كبيرة، وحروف إنجليزي صغيرة وأرقام، وبعد ذلك يتم تحديد مكان الإقامة على الخريطة بشكل دقيق والإجابة عن الأسئلة الصحية.

وأخيرا يتم تحديد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان الإقامة كالعائلة والعمال المنزليون، ثم الضغط على إبدأ الاستفادة من خدمات «توكلنا».