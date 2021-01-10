لتسهيل السفر للسعودية.. تفاصيل خدمة الجواز الصحي من تطبيق «توكلنا»

خلال العام الماضي تسببت جائحة كورونا في إطلاق الدول العربية عددا من الخدمات الجديدة للمقيمين أو المسافرين في الشرق الأوسط، ومنها المملكة العربية السعودية التي أطلقت خدمة "الجواز الصحي" أو جواز السفر الصحي من خلال تطبيق توكلنا.

وأطلقت وزارة الصحة بالمملكة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، خدمة الجواز الصحي الذي يعرض بيانات وتاريخ حصول سواء المقيمين أو المسافرين تاريخ الحصول على تطعيم فيروس كورونا، وما إذا كان قد حصل على الجرعة كاملة، وبناءً على تلك الخدمة يتم تسهيل السفر من وإلي المملكة، وفقًا لجريدة اليوم السعودية.

وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خطوات تفعيل الخدمة على تطبيق توكلنا السعودي، من خلال السطور القليلة التالية..

خطوات تفعيل خدمة جواز السفر الصحي

ويمكن تفعيل الخدمة، من خلال تحميل التطبيق من جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد، أو من المتجر على الهواتف التي تعمل بنظام IOS ثم اتباع التعليمات الآتية..

بعد الدخول إلى تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول.

سيتم استعراض كافة البيانات الخاصة بالهوية الوطنية للشخص، راجعها بشكل جيد، وتأكد من أن كافة البيانات صحيحة.

بعدها يقوم المستخدم بفتح القائمة الرئيسية للتطبيق، ثم اختيار خدمة الجواز الصحي.

وتسجيل كافة البيانات، يجب التأكد من وجود كلمة محصن وهم الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر وتم تسجيل بياناتهم بشكل سليم.

مع العلم أنه بمجرد حصول الشخص على الجرعة الثانية من اللقاح، فأن بيانات وزارة الصحة يتم تفعيل خاصية "محصن" على التطبيق بخدمة جواز السفر الصحي، ويصبح بإمكان الشخص السفر والانتقال بسهولة بين المدن في المملكة العربية السعودية.

كشفت مصادر بشركة مصر للطيران، عن أنّ رحلات الشركة من القاهرة إلى السعودية ستعود اليوم بشكل رسمي، بعد انقطاعها لمدة أسبوعين بقرار المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي، تعليق الرحلات الجوية 15 يوما كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنّ متوسط عدد الرحلات التي تسيرها الشركة يوميا إلى المدن السعودية «جدة، المدينة، الرياض، الدمام، والقصيم»، تبلغ نحو 10.