إغلاق الطريقين الدولي والساحلي بجنوب سيناء بسبب سيول وادي سدر

قررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، غلق الطريق الدولي الجديد الرابط بين نفق الشهيد أحمد حمدي وشرم الشيخ، الطريق الساحلي الموازي للطريق الدولي كإجراء احترازي، عقب تعرض منطقة وادي سدر التابعة لمدينة رأس سدر لسيل متوسط الحدة، حيث عبر السيل الطريقين متجها إلى خليج السويس.

وأصدر مرور جنوب سيناء تعليمات بإيقاف جميع المركبات من عند كمين منطقة عيون موسى، حتى توقف السيل وعودة الحياة إلى طبيعتها خاصة أن السيل تمكن من عبور الطريق الدولي الجديد.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تعرضت لأمطار غزيرة استمرت لساعات، وتوقفت منذ قليل، وأسفرت عن حدوث سيل في وادي سدر الذي يقع في مدخل المدينة اتجاه كمين عيون موسى.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر في تصريح له الخميس، إلى أنه لا توجد أي خسائر في الطرق وقرار الغلق جرى بهدف لحماية المواطنين وقائدي المركبات والسيارات المسافرين من وإلى شرم الشيخ.

وقال إنه على الرغم من غزارة الأمطار التي تعرضت لها المدينة، إلا أنه لا توجد سيول سوى في منطقة وادي سدر فقط، وجرى نشر سيارات شفط المياه بكل الأحياء لرفع المياه المتراكمة من بعض المناطق.

وأعلن رئيس المدينة أنه جرى رفع حالة الطوارئ ويتوقع أن تكون هناك سيول خلال الساعات القادمة طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد بتساقط أمطار غزيرة.

في نفس السياق أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مجلس مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع الشركة القابصة لمياه الشرب والصرف الصحى قام بشفط كميات كبيرة من المياه التي تراكمت في الشوارع بسبب الأمطار التي تعرضت لها شرم الشيخ ليلة أمس، موضحا أن مدن دهب ونويبع وطابا وراس سدر وسانت كاترين شهدوا سقوط أمطار غزيرة ليلة أمس واليوم، أسفرت عن وقوع سيول في مناطق فيران وطابا وراس سدر، ولم تسفر هذه السيول عن خسائر في الأرواح.