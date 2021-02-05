مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: رئاسة مصر للجنة السلام ثقة كبيرة

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن رئاسة مصر لجنة بناء السلام تعد خطوة هامة لتمثيل مصر في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن لجنة بناء السلام هي إحدى مسارات الإصلاح في الأمم المتحدة، وبدأت في عام 2005، ويسند هذا المسار ضلع الأمن وحفظ السلام الذي ترتكز عليه الأمم المتحدة بجانب ضلعي التنمية وحقوق السلام.

وأضاف «إدريس» خلال استضافته في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، أن الأمم المتحدة لها تاريخ كبير في حفظ السلام، ولكن هناك بعد خاص ببناء السلام، وهذا يتم عبر بناء مؤسسات وقدرات ليصبح السلام مستداما من أجل مساعدة الدول على استكمال السلام بمفردها دون الاستعانة الدائمة بقوات حفظ السلام.

وتابع مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: «مصر كان لها في إنشاء هذه اللجنة ولها دور واضح في عمل اللجنة منذ ظهورها وساهمت مصر على أكثر من صعيد كان أولها إرساء اللجنة وتحديد قواعدها وتنفيذ الرؤية الخاصة باللجنة على الأرض، وتعمل مصر بشكل أكبر في اللجان الموجودة في الدول الأفريقية بجانب وجودها في لجان موجودة بدول أخرى في مناطق مختلفة في العالم».

وأشار «إدريس» إلى مصر أسهمت في إرساء العلاقات التبادلية بين حفظ السلام وإرساء السلام، وهذا يعني البدء في السلام منذ وجود قوات حفظ السلام، وقدمت مصر مجهودات في بناء السلام ومنها الدعم المادي عن طريق الوكالة المصرية للشراكة والتنمية المعنية بمساعدات الدولة الإفريقية لبناء السلام فيها عقب وجود حروب أو صراعات داخلية.

ويرى أن ترأس مصر للجنة يعني الثقة في مصر التي حصلت على أعلى الأصوات داخل الأمم المتحدة، وحصلت على ترشيح من القارة الأفريقية لتكون ممثلة القارة في الأمم المتحدة.