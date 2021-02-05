تتسلم مصر منه 300 ألف جرعة.. ما لقاح «الفيروس المعطل» المضاد لكورونا؟

لم تكتف مصر بلقاحات كورونا التي تعاقدت عليها، بل تعمل على زيادتها بأنواع أخرى للوصول إلى الأفضل، حيث أعلنت السفارة الصينية في مصر، أن الصين ستقوم بتزويد القاهرة مجانا بـ300 ألف جرعة تكفي لتطعيم 150 ألف شخص، من لقاح (BBIBP - CorV) الذي يستخدم تقنية قديمة تعرف باسم «الفيروس المعطل»، في المستقبل القريب.

وأوضحت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أن ذلك يأتي في إطار تعميق الصداقة الصينية المصرية التقليدية، وتعزيز تعاون البلدين في الاستجابة لمواجهة الجائحة، «كما أنه يعتبر ممارسة حية لترجمة مفهوم مجتمع المصير المشترك الصحي للبشرية إلى واقع الأرض».

اللقاح يعمل على تحفيز الجهاز المناعي وصنع أجسام مضادة

ويعمل لقاح BBIBP-CorV عبر تحفيز الجهاز المناعي على صنع أجسام مضادة ضد كورونا من نوع «سارس كوفيد 2»، حيث ترتبط الأجسام المضادة ببروتينات الفيروس، بما في ذلك البروتينات الشوكية الموجودة على سطحه.

ولتطوير ذلك اللقاح استخلص الباحثون ثلاثة أنواع من الفيروس، من أجسام المرضى في المستشفيات الصينية، بعدها جرى اختيار أحد هذه الفيروسات لأنه كان قادرا على التكاثر بسرعة في خلايا كلى القرود المزروعة في خزانات المفاعلات الحيوية.

وتبع تلك العملية اختبار ذلك الفيروس بواسطة مادة كميائية تدعى «بيتا بروبيولاكتون»، التي نجح ذلك المركب في تعطيل الفيروسات من خلال الارتباط بجيناتها، وثبّط قدرتها على التكاثر، إلا أن بروتيناتها، بما في ذلك الشوكية منها التي أضحت سليمة.

وتلي تلك العملية مرحلة سحب الفيروسات المعطّلة من المركب وخلطوها بكمية ضئيلة من مركب يحتوي على الألمنيوم، يسمى «المادة المساعدة»، وهي عناصر تضاف إلى اللقاحات لتعزيز فاعليتها، وتحفز هذه المواد استجابة جهاز المناعة للقاح.