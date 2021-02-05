برعاية الرئيس السيسي.. مبادرة حياة كريمة لكل المصريين «فيديو»

عرضت قناة «إكسترا نيوز» فيديو عن مبادرة «حياة كريمة»، تناول بعض شهادات الشباب المتطوعين في المبادرة، حيث قال أحدهم: «المصري يستحق كل جهد وكل وقت بيتبذل عشانه»، مضيفًا «كفاية أننا بنشوف الابتسامة في وجوه أهالينا».

بينما قالت أخرى «أنا عملت عمل مفيد جدا جدا ومفيش مفيد لنا بس لكن مفيد للحياة كلها لأن المجتمع كله هينهض أزاي إلا لما كلنا نبقى كويسين»، مضيفة: «ممكن تشوفي حاجة عملتها لحد أو حد كان تعبان ووفرتي له سرير في مستشفى أو حد كان محتاج حاجة وعملتيهاله أو طفل عايز يتعلم ووفرتي له مكان في مدرسة وده كله عمل بيفرحني»، مختتمة «لو كلنا عايشين حياة كريمة المجتمع كله هينضف».

وقالت شابة آخرى من ضمن متطوعي المبادرة: «بقيت بحس بالغلبان جدا ودي حاجة غيرت فيا.. فيها إيه أن أحنا نشوف الابتسامة في وجوه أهالينا».

وقال شاب آخر: «العمل صعب بصراحة واحنا كمتطوعين مش عشان رفاهية أو عشان أي حاجة احنا متطوعين اننا بنعمل ونتعب ونبين ده للناس ونعمل حاجة حلوة للناس».

وقالت شابة مشاركة في المبادرة: «لما نشوف المحتاج ابتسم لينا ودعى لينا وشكرنا وفيه ناس بتعيط من الفرحة ودجي بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي ومش محتاجين حاجة بعدها ولا فلوس ولا أي حاجة واحنا كلنا نازلين عشان الناس دي».

بينما وجه أحدهم نصيحة للشباب: «شباب دلوقتي المهمة كبيرة وتضافر الجهود اللي أحنا شايفينه قد لا يتكرر مرة أخرى واحنا كشباب مش شفناه قبل كده وأرجوكم نستغل كل جهد وكل وقت عشان نساعد أهالينا لنصل لحياة كريمة لكل فرد».