بعد «طلبة».. إصابة نائب الإسماعيلية أحمد دندش بكورونا

أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح النائب الثاني بعد نائب القنطرة، محمد طلبة.

وقال «دندش»، في بيان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بالفيروس، بعد التأكد من إيجابية المسحة التي خضع لها.

وأضاف: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين»، وأبدى اعتذاره عن عدم التواصل تليفونياً خلال هذه الفترة، على أن يكون التواصل مع هيئة المكتب.

وكان النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية، قد أعلن قبل ما يقرب من 10 أيام، إصابته بفيروس كورونا.

وقال نائب القنطرة، في تصريحات صحفية خاصة، إن نتيجة المسحة الخاصة به ظهرت إيجابية، وأنه سيلتزم بالعزل المنزلي لحين تماثله للشفاء.

وأشار إلى أن إصابته بالفيروس المستجد جاءت بعد مخالطته للنائب حسام غالي، الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا قبل يومين.

وقال: «كان من الضروري طمأنة أهالي القنطرة"، من خلال مصارحتهم بإعلانه عن إصابته بفيروس كورونا، حرصاً منه على سلامتهم.

وتابع بقوله: «سأكون في العزل بمقر إقامتي بالقاهرة، ولن أعود إلى القنطرة إلا بعد أن يستجيب الشافي المعافي، والتأكد من سلبية المسحة».

وقال «طلبة» إنه طلب من مساعديه استمرار العمل في مكتبه على مدار الساعة، واستقبال أهالي القنطرة، وتلقى شكاويهم، والعمل على حلها في أسرع وقت.