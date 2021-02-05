انطلاق فعاليات «الإعلام الديني» في شرم الشيخ بحضور وزير الأوقاف

تشهد مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، انظلاق فعاليات دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة»، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني.

نُظمت فعاليات الدورة بالتعاون بين وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام، ومحافظة جنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر الدورة على مدار يومي الجمعة والسبت من شهر فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يعقد على هامش الفعالية، مؤتمرًا صباح الأحد المقبل بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، لاستعراض المشروعات التنموية الكبرى التي جرى تنفيذها على أرض محافظة جنوب سيناء، والمشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تحت عنوان: «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل».

ومن المقرر أن يجرى نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وأن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد السلام .

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف، تفقدوا الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات دورة الإعلام الديني، حيث تفقدوا الفنادق التي تستقبل الوفود المشاركة في الدورة والقاعات الخاصة بالمؤتمر في جامعة الملك سلمان، إضافة إلى متابعة تأمين الطرق والميادين بالمدينة.

كما تابع المحافظ استعدادات مسجد السلام لنقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، واستقبل وزير الأوقاف الوفود المشاركة في دورة الإعلام الديني في مطار شرم الشيخ.