التعليم في أسبوع.. قرارات سارة للمعلمين «حوافز وترقية»

شهد الأسبوع الحالي العديد من القرارات والأحداث المهمة في قطاع التعليم، سواء من خلال قرارات وزارة التربية والتعليم، واستعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، أو مخاطبة المديريات بشأن الحوافز الاضافية للمعلمين، «الوطن» ترصد أبرز الأحداث خلال هذا الأسبوع.

إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مجال السيارات

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برتوكول تعاون يوم الاثنين الماضي، مع مجموعة فولكس فاجن داخل مصر وذلك من أجل إطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال إصلاح وصيانة السيارات، وهي مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، على تبدأ الدراسة بها منذ العام الدراسي 2021/2022.

وأكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في هذا الإطار أن الدولة تخطط تجاه توطين صناعة السيارات بالإضافة إلى الصناعات المغذية لها، حيث إن الدولة توجه اهتمام كبير تجاه افتتاح مجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي متخصصة في مجال السيارات.

فتح باب الترقي للمعلمين المتخلفين عن التقديم

الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه سيتم فتح باب الترقي للمعلمين مرة أخرى، لمن هم تخلفوا عن التقديم للترقي من المعلمين بالدفعات السابقة، وقال "حجازي" في تصريحاته الخاصة لـ "الوطن" إن تسجيل أسماء هؤلاء المعلمين يتم حاليًا، وهم من تخلف عن التقديم، أو من لم يتقدم، أو من لم يقم باستكمال أوراق تقديمه.

صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين

الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وجه خطابًا إلى كافة المديريات التعليمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، يطلب من خلاله سرعة صرف حافز الأداء الشهري الإضافي الخاص بالمعلمين.

وأشار "حجازي" إلى أن المعلمين الهدف الأساسي من زيادة حافز الأداء هو تحسين الدخل المادي المتعلق بالمعلمين، لأنهم عصب المنظومة التعليمية داخل مصر.

اغلاق 250 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه خلال الأيام الأخيرة تم اغلاق 250 مركز دروس خصوصية داخل 5 محافظات، بعدد 30 مركزا في محافظة سوهاج، و50 مركزا في الاسماعيلية، و50 مركزا في بورسعيد، و70 في أسيوط، وفي محافظة مطروح تم إغلاق 50 مركزا.

وأكد المصدر لـ "الوطن" أن جميع المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية تواصل بشكل دائم حملات مفاجئة تجاه غلق مراكز الدروس الخصوصية.

استعدادات المدارس لامتحانات نصف العام

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدأت التنسيق مع كافة المديريات التعليمية على مستوى مختلف المحافظات، استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء اجازة نصف العام وذلك لطلاب الشهادة الاعدادية وسنوات النقل، والتي يأتي من أبرزها تعقيم وتطهير كافة الفصول، مع تطهير جميع دورات المياه، بالإضافة إلى تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة إلى 15 طالب بسبب فيروس كورونا.