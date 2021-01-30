نائب وزير التعليم: فتح باب الترقي للمعلمين المتخلفين عن التقديم

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم فتح باب الترقي مرة أخرى للمعلمين الذين تخلفوا عن التقديم للترقي من الدفعات السابقة.

وأضاف «حجازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يتم خلال الفترة الحالية تسجيل أسماء هؤلاء المعلمين سواء من لم يتقدم أو تخلف عن التقديم أو من لم يستكمل أوراق تقديمه.

اليوم آخر موعد لتقديم المعلمين في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وفي سياق متصل بالمعلمين، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن اليوم هو آخر موعد لتقديم كل من المعلمين والإداريين في الوظائف التي أتاحتها «التعليم» من أجل الانضمام لفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشارت «التعليم» إلى أنها ستعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين من المعلمين والإداريين خلال الشهر المقبل، مع مراعاة تنفيذ كل احتياطات السلامة والوقاية من أجل المحافظة على صحة الجميع.

«التعليم» تنفي إلغاء أو تأجيل امتحانات نصف العام

وفي سياق آخر، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد نفت كل الأخبار التي تداولها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرزها «فيس بوك» عن إلغاء أو تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى شهر مايو المقبل، وأكدت أنها مجرد اجتهادات وشائعات لا حقيقة لها.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أنه سوف يعلن عن جميع التفاصيل التي تتعلق بشكل الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى تفاصيل أيضا امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم 14 من شهر فبراير المقبل.

ونصح «شوقي» الطلاب في جميع السنوات الدراسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأن يستعدوا جيدا لامتحانات نصف العام الدراسي عن طريق المذاكرة بشكل جيد من خلال استغلال المصادر والمنصات التعليمية التي أتاحتها الوزارة لجميع الطلاب.