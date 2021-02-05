اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي ويبكو وبدر للبترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل تطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط بهدف تحويله لمركز عالمي لتداول البترول ومنفذا لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك في إطار إستراتيجية وزارة البترول لتطوير البنية التحتية والموانئ البترولية ورفع كفاءتها كعنصر داعم لتحويل مصر لمركز لتداول وتجارة البترول والغاز، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على زيادة إجمالي الطاقة الاستيعابية بموقع ميناء الحمراء من 1.5 مليون برميل إلى 2.6 مليون برميل.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركتي ويبكو وبدر للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2021 / 2022.

وأكد الملا على تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية العاملة في مجال البحث والاستكشاف وتهيئة كل الاستثمارات المطلوبة والدعم الفني والمالي من أجل تحقيق خططها لرفع الإنتاج والوصول لمستوى الشركات العالمية العاملة في نفس المجال.

واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالي 2021 / 2022 لشركتي ويبكو وبدر للبترول؛ حيث أوضح أنه من المتوقع استقبال وتداول 265 ألف برميل يوميا وشحن كمية قدرها 30 مليون برميل عن طريق التسهيلات بميناء الحمراء البترولي مع إمداد معامل التكرير المصرية بكمية قدرها 66 مليون برميل من خلال خطوط الشحن البرية، وأكد أنه يتم حاليا تنفيذ خطة طموحة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من حقل بدر – 1 بهدف رفع الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل سنويا بمتوسط 5 آلاف برميل يوميا.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والسلامة.