سانت كاترين تنتظر «الثلوج» و«جنوب سيناء» تعلن الطوارئ

تشهد محافظة جنوب سيناء، طقسًا متقلبًا على كافة أنحاء مدن المحافظة، اليوم، صاحبه انخفاضًا في درجات الحرارة ورياح نشطة وسط تكاثر الغيوم، ما دعا المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حالة من الطقس المتقلب تسود كافة مدن المحافظة، ويجري متابعة مجريات الأمور بكافة المدن من خلال مركز العمليات وإدارة الأزمات، وجرى إعلان حالة الطوارئ بكافة المدن لمواجهة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن جميع الطرق والموانئ البحرية والمطارات تعمل بشكل طبيعي حتى الآن.

وأوضح المحافظ في تصريح له، اليوم، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير أكبر عدد من سيارات شفط المياه، وفتح بلاعات الصرف الصحي، والكهرباء لاتخاذ كافة التدابير حيال حدوث أي طوارئ، والطرق لنشر المعدات على مناطق إحداثيات السيول، والمرور لتكثيف تواجدها على الطرق الدولية للحد من سرعة السيارات، واتخاذ اللازم نحو غلق بعض المحاور المرورية في حالة حدوث سيول.

من جانبه، أكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن الغيوم تغطي سماء المدينة، ومن المتوقع أن تشهد سقوط أمطارا، وتساقط الثلوج مع حلول الليل، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات استعدادًا لمواجهة الطقس السيئ.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له، اليوم، أن المدينة تعرضت مساء أمس لسقوط أمطار غزيرة ولم ينتج عنها سيول، وجميع الطرق الداخلية والرابطة بين المدينة والمدن الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بعدد من سيارات شفط المياه، وفريق من الفنيين ل فتح البلاعات لتصريف مياه الأمطار والسيول في حالة حدوثها .

وأضاف أن المدينة لديها مخزون كافي من المواد الغذائية، وتوافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات، وجرى التنسيق مع شركة الكهرباء، لتشغيل المحولات في حالة قطع التيار الكهربائي، والتواصل على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للوقوف على مجريات الأمور أول بأول ,