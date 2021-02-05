أحمد آدم يتزيل قائمة الإيرادات بـ136 جنيها لـ«صابر وراضي» في يوم

يستمر مؤشر الهبوط لفيلم "صابر وراضي" بطولة أحمد آدم بإيرادات جعلته يتذيل قائمة الإيرادات وسط الأفلام المعروضة، وذلك بعد أكثر من شهر من عرضه، فلم يتمكن من كسر حاجز المليون جنيه أو حتى النصف مليون جنيه واقتصرت إيراداته على 400 ألف بكافة دور العرض.

أما عن إيرادات ليلة أمس في دور العرض، فحقق فيلم "صابر وراضي" إيرادا بلغ 136 جنيه، ليأتي في مؤخرة القائمة، وتربع على المقدمة فيلم "وقفة رجالة" للرباعي سيد رجب، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، شريف دسوقي ومعهم أمينة خليل وذلك بإيردات بلغت 476 ألف جنيه، وجاء ثالثًا فيلم "قبل الأربعين" لداليا مصطفى وإيهاب فهمي بإيرادات بلغت 88 ألف جنيه.

وحقق فيلم "شاومينج" لتوني ماهر وحامد الشراب وبيومي فؤاد في ثاني أيام عرض له 36 ألف جنيه، وجاء بعدهم فيلم "ريما" لإيهاب فهمي وريم عبد القادر بإيرادات 12 ألف جنيه، وحقق "الخطة العايمة" لعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن 11 ألف جنيه، أما فيلم "الصندوق الأسود" لمنى زكي والمخرج محمود كامل فحقق 315 جنيها، و"وعفريت ترانزيت" حقق 1200 جنيه، و"زنزانة7" لأحمد زاهر ونضال الشافعي حقق 482 جنيها، و"توأم روحي" لحسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد الذي كان من أوائل الأفلام التي عرضت بعد إنتهاء أزمة كورونا إستطاع أن يحقق 617 جنيها.

وفيلم "صابر وراضي" يشارك في بطولته رزان مغربي ومحمد مهران ومحسن محي الدين وسلوى عثمان، ومن تأليف علاء حسن وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حيث رجل أعمال ومواطن بسيط، يقع كلا منهما بالعديد من المواقف خلال أحداث العمل، وبخلاف فيلم "صابر وراضي" فيستعد أحمد آدم لعرض مسرحية "يا تصيب يا تخيب" في القاهرة بعدما عرضت العام الماضي في السعودية.