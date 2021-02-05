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إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بجنوب سيناء

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حماده الشوادفي
11:15 ص | الجمعة 05 فبراير 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي القديم بجنوب سيناء، الواقع بنطاق مدينة رأس سدر، وجرةى نقل المصابين لمستشفى ابورديس المركزي للعلاج.

كان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارًا، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي القديم، أمام مدخل قرية «أبوصويرة»، التابعة لمدينة رأس سدر"، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، هم «خالد صلاح السيد، 22 عامًا، مقيم بالمنصورة، وعبد السميع محمد محمد، 46 عامًا، مقيم بالمنصورة، وممدوح عيد يوسف، 32 عامًا، مقيم بقنا».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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