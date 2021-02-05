آخرهم «الجمال».. 4 نواب غيبهم الموت قبل بداية الفصل التشريعي الثاني

غيب الموت اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، صباح اليوم لينضم إلى قائمة الراحلين من أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني.

ولم يمهل القدر 3 نواب آخرين فرحة الفوز بالمقعد النيابي، ليرحلوا عن الدنيا بعد إعلان فوزهم في انتخابات مجلس النواب 2020 وقبل انعقاده، وهم: الدكتور جمال حجاج، الفائز عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية -فردي، والنائب فوزي إسماعيل يوسف فتى، وشهرته فوزي فتي، عن عمر يناهز 58 عامًا، عضو مجلس النواب 2015 عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية -قائمة، والفائز بالقائمة الوطنية من أجل مصر، والنائب محمد محمود عيد، وشهرته اللواء حسن عيد، الفائز عن حزب «مستقبل وطن» بالسويس -فردي.

وبوفاة النائب سعد الجمال يصبح عدد النواب الذين غيبهم الموت في الفصل التشريعي الجديد 4 نواب، ووفقا لقانون مجلس النواب سيتم تصعيد أبنة الراحل اللواء سعد الجمال من قائمة الاحتياطى عن ذات المقعد بدائرة الصف.

تصعيد أسماء الجمال خلفًا لوالدها من قائمة الاحتياطي

والنائب سعد الجمال، ولد في 20 يونيو 1945 بقرية الأقواز التابعة إلى مركز الصف، ودرس خلال المرحلة الابتدائية بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي الخاصة، ثم المرحلة الإعدادية بمدرسة المعهد العلمي بحي مصر القديمة، وبعدها التحق بالمرحلة الثانوية في «مدرسة الفسطاط الثانوية» بمصر القديمة.

وحصل الراحل على ليسانس الحقوق ودبلوم العلوم الشرطية في 14 يوليو 1966، وظل خلال مسيرته بالعمل الشرطي منذ تخرجه وحتى تقاعده عام 1997 برتبة «لواء».

بدأ «الجمال» حياته العملية بعد التخرج عام 1966 في قسم شرطة قصر النيل، وتدرج في المهام إلى أن وصل لمنصب مدير أمن قنا بدرجة «مساعد وزير داخلية» حتى خروجه للتقاعد من الخدمة في أغسطس عام 1997.

ويعد النائب الراحل سعد الجمال من أقدم الخبرات البرلمانية في الفصل التشريعي الحالي، فكان عضوًا في مجلس الشعب -النواب حاليًا- في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005، ووكيلَا للجنة الدفاع والأمن القومي.

وكان عضوًا فى برلمان 2015-2020 عن قائمة «في حب مصر»، حيث شغل في عدة دورات منصب رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، كما انتخب عضوًا بالبرلمان الحالي عن القائمة الوطنية.

يُشار إلى أنَّ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد أصدر قرارًا بتعيين اللواء سعد الجمال، مساعدًا لرئيس الحزب.

وبموجب إعلان خلو مقعد النائب الراحل سعد الجمال، في الجلسات البرلمانية المقبلة بناء على أخطار وزارة الداخلية لمجلس النواب، سيتمّ تصعيد ابنته أسماء سعد الجمال، الاحتياطي له بالقائمة، إعمالًا لنص قانون مجلس النواب

ووفقًا للمادة 25 من قانون مجلس النواب، فإنَّه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يومًا على الأكثر، من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد، استكمالًا لمدة عضوية سلفه»، وفي حالة القائمة «فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته»، واشترط القانون أن يتكون الوفاة قبل 60 يومًا من نهاية عمر المجلس ليتمّ تصعيد المرشح الاحتياطي.