أسماء سعد الجمال تنعى والدها: ربنا يصبرنا على فراقه

نعت أسماء سعد الجمال، ابنة النائب الراحل سعد الجمال، والدها الذي توفى صباح اليوم، وقالت لـ«الوطن»: «رحمة الله عليه، تعلمت منه كل شيء، وكان خير الأب وخير المعلم».

وأضافت أسماء الجمال: «كان يعاني بعض المشكلات الصحية بالقلب، وأجرى عملية، والحمدلله نجحت وكان بخير، لكن مشيئة ربنا بعد خروجه من المستشفى. الله يرحمه ويصبرنا على فراقه».

يشار إلى أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، قد نظم كيفية التصرف القانوني، حال شغر مقعد مجلس النواب في حالات الوفاة، ونصت المادة 25 من القانون، على أنه «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر».

فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته. ويتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه، وذلك بنص القانون. وفي حالة النائب الراحل سعد الجمال، الذي كان مرشحا عن القائمة الوطنية ، فمن المقرر تصعيد ابنته المرشح الاحتياطي له في القائمة.