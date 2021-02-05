لاعبو «الراكت» علي رمال بحر الإسكندرية: «نعشق اللعب تحت المطر»

تحولت رمال شواطئ الإسكندرية، والحدائق العامة والمنتزهات، إلى ملعبا واسعا للعبة «الراكت»، التي اشتهر بها أهالي الإسكندرية منذ قديم الزمان، حيث دائما ما أعتاد الأهالي على ممارسة اللعبة في الصيف أثناء الجلوس على البحر.

ومع مرور السنوات، حرص عدد من الهواه على أن تكون لعبه الراكت في الشتاء والصيف، خاصة وأن أهالى المدينة يتواجدون على الشواطئ صيفا وشتاء ويعشقون طقس الشتاء أكثر.

لاعبو الراكت اعتادوا على ممارسة هوايتهم بشاطئ السلسلة الكائن بمنطقة الازاريطة، حيث اللعب أمام المارة لإحياء اللعبة وتعليم الهواة الجدد.

«الكابتن مندور»، رئيس فريق هواه لاعبي الراكت في الإسكندرية، قال إن إنهم يتجمعون يوميا من أجل ممارسة لعبة الراكت، بعد انضمام مجموعة كبيرة من بينهم سيدات وفتيات وأطفال صغار من أجل تعليم قواعد لعبه الراكت: «بنلعب في عز البرد وتحت الأمطار في النوات، الكثير من اللاعبين يعشقون هذا الطقس وبعد اللعب ننزل البحر».

وأشار إلى أن المجموعة تتواجد بشكل دائم حاليا بشاطئ السلسلة وذلك لتعليم الجدد من فتيات وأطفال، لافتاً إلى تكوين فريقا كبيرا لإحياء اللعبة حفاظا عليها من الإندثار، خاصىة وأن اللعبة غير مسجلة في مصر بخلاف الدول الأخرى.

وأوضح أن أهالي الإسكندرية يعشقون اللعبة منذ الصغر وكان المصطافين يقصدون الإسكندرية للعب هذه اللعبة، كما كان يفعل الإسكندرانية، لافتاً إلى أنها لعبها مرتبطة بالشاطئ والرمال والبحر لذلك يعشقها أهالى المدينة ويحرصون علي لعبها.