ألمانيا تحظر دخول غالبية الوافدين من 5 دول رصدت فيها سلالات كورونا غدا

تحظر ألمانيا اعتبارا من غد السبت، الدخول عبر البر والبحر والجو لغالبية الأشخاص من 5 دول تشهد تفشيا واسعا للسلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويستمر الإجراء مبدئيا حتى 17 فبراير المقبل، وشمل الحظر الألماني، المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرته قناة «إل بي سي» اللبنانية.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، تم اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، كما تم في أكتوبر الماضي، التعرف على طفرة أخرى، السلالة «501.في2»، لأول مرة في جنوب إفريقيا.

اكتشاف حالتين من سلالة كورونا الجنوب إفريقية في برلين

من جانبها، قالت مجموعة عيادات «فيفانتس» الألمانية، اليوم، إنه تم اكتشاف حالتين من سلالة كورونا الجنوب إفريقية في عيادات العاصمة الألمانية «برلين»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وذكرت مجموعة العيادات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه أثناء الفحص والاختبار المنهجي في عيادة «هومبولت» وعيادة «شبانداو فيفانتس»، تم في كل منهما اليوم اكتشاف حالة واحدة مما يسمى الطفرة الجنوب أفريقية من فيروس بي.

وأشارت المجموعة، إلى تواجد لدى عيادات «فيفانتس»، أيضا حالات السلالة «بي 117» البريطانية.

وفي كندا، أعلن رئيس الوزراء، جاستن ترودو، اليوم، فرض قيود جديدة على السفر، موضحا أنه يتعين على جميع المسافرين الكنديين العائدين من الخارج إجراء اختبار كورونا في المطار عند الوصول ويعزلون في أحد الفنادق لمدة 3 أيام على نفقتهم الخاصة أثناء انتظار النتائج.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1500 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 411730 حالة.

وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان، إنه تم تسجيل 51 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابات بالفيروس إلى 7658.

وأشارت الوزارة النمساوية، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد بلغ 389476 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأوضحت الصحة النمساوية، أنه تلقى التطعيم باللقاح ضد كورونا 208444 شخص.