إلهام شاهين ونادية الجندي في رثاء عزت العلايلي: وداعا صديقي الحبيب

عبرت الفنانة إلهام شاهين والفنانة نادية الجندي، عبر «انستجرام» عن رثائهما للفنان عزت العلايلي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 84 عاما.

ونشرت إلهام، صورة تجمعها بالراحل عزت العلايلي، علقت عليها: «خبر فظيع.. أنا حزينه جدا جدا.. وداعا صديقى الغالى وعشرة عمرى.. أنبل وأنقى وأجدع وأرق إنسان.. وفنان عظيم له بصمه خاصه جدا.. ومثقف رائع.. وبيحب فنه وبلده بكل جوارحه».

وأضافت إلهام شاهين: «عزائى لعائلته وأعزى نفسى فى فقدان الغالى صديقى الحبيب.. القامة المحترمة عزت العلايلى.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب بإذن الله .. اللهم آمين».

وودعت الفنانه نادية الجندي، الفنان عزت العلايلي، بصورة تجمعهما في أحد المهرجانت، علقت عليها: «ببالغ الحزن والأسي بنعي الصديق النجم الكبير القيمة والقامة عزت العلايلي، ربنا يرحمه، خالص التعازي لأسرته ولكل محبيه، سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة، ربنا يرحمه نسألكم الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلن محمود العلايلي ابن الراحل عزت العلايلي عبر حسابه على «فيسبوك»، وفاة والده صباح اليوم، مشيرا إلى خروج الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد المروة في «دريم لاند» بمدينة السادس من أكتوبر.

وولد عزت العلايلي لعائلة مصرية من حي باب الشعرية عام 1937، وقدّم ما يقرب من 160 دورا على مدى رحلة فنية بدأت منذ عام 1962، لتنتج خلالها 54 عاما أسطورة لفنان عملاق استطاع أن يقدم مجموعة متميزة من الأعمال أمام كبار المخرجين بشكل ساعده على تشكيل أدواته التمثيلية والفنية بشكل يتوحد معه الجمهور.