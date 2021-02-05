شهد رحيل عزت العلايلي والجمال وكامل.. تعرف على فضل الوفاة يوم الجمعة

غيب الموت، اليوم الجمعة ثلاث رجال بارزين في مجالات السياسة والفن والدين، حيث توفي الدكتور أحمد مصطفي كامل خبير المقامات الكبير، واللواء سعد الجمال زعيم الأغلبية الأسبق وعضو مجلس النواب والفنان الكبير محمود العلاليلي.

ويعتبر البعض الوفاة يوم الجمعة هو دلالة على حسن الخاتمة وأن ذلك هبة من الله علي عبده، لما ليوم الجمعة من مكانة رفيعة لدى المسلمين، تقول عنها لجان الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابة على سؤال حول الموت يوم الجمعة، وحكم من مات مبطونا.

وأجابت لجان الفتوي بقولها أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر" رواه الترمذي.

وقال: هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل والحديث حسنه بعضهم وضعفه كثيرون.

وأضافت لجان الفتوي: إن صح الحديث فهذه بشارة، وذلك أمر ظني لا قطعي، والثواب والدرجات إنما تكون من فضل الله على العبد بحسن عمله وإخلاص قلبه وكذا الحال في المبطون لكن مع زيادة الرجاء فى احتساب أجر الشهادة له طالما مات راضياً بقضاء الله محتسباً لورود الحديث الصحيح بطرق متعددة بلفظ «والمبطون شهيد»، وهذه من الشهادة الحُكمية، وذلك في أمر الآخرة لا في أمر الدنيا، فحكمه من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه كغيره من المسلمين .

حسن الخاتمة

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء بالأزهر، أجاز بالقول بأن من مات يوم الجمعة فهذا دليل على حسن خاتمته، فعن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»، ولكن الترمذي يقول عنه: أنه حديث غريب فيه ضعف.

وذكر الإمام البخاري أنه من مات يوم الاثنين، يكون ذلك حسن خاتمة، لأنه يوم توفي فيه سيد الخلق أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم.