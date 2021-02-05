أمنية عزت العلايلي الأخيرة: عمل سينمائي كبير حرمه الموت من تحقيقها

غيب الموت الفنان الكبير عزت العلايلي، صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث وافته المنية هناك.

وكشف الفنان عزت العلايلي لـ«الوطن»، قبل وفاته، عن أمنية فنية كان يتمنى تحقيقها في حياته، وهي المشاركة في عمل سينمائي ضخم يتناول التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويوضح كيف يحظي بحب المصريين الذين اختاروه رئيسا لهم، بعد إزاحة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال محمود العلايلي، نجل الفنان عزت العلايلي، لـ«الوطن»، إن جنازة والده سيتم تشييعها عقب صلاة العصر من مسجد المروة في دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر.

ووُلد الفنان عزت العلايلي لعائلة مصرية من حي باب الشعرية عام 1937، وقدّم ما يقرب من 160 دورا على مدى رحلة فنية بدأت منذ عام 1962، لتنتج خلالها 54 عاما أسطورة لفنان عملاق استطاع أن يقدم مجموعة متميزة من الأعمال أمام كبار المخرجين بشكل ساعده على تشكيل أدواته التمثيلية والفنية بشكل يتوحد معه الجمهور.