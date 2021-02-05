«سترسله الصين لمصر».. معلومات عن لقاح كورونا المعطل: مصدره فيروس مقتول

أعلن سفارة الصين في مصر، مساء أمس، أن «بكين» ستزود القاهرة مجانا بـ 300 ألف جرعة من لقاح كورونا المعطل، وهي كمية تكفي لتطعيم 150 ألفا.

ولقاح (BBIBP - CorV)، يستخدم تقنية قديمة تقوم على فكرة الفيروس المعطل، وستزود بها الصين مصر في إطار الصداقة والعلاقة التاريخية بين البلدين.

ترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن اللقاح الجديد القادم إلى مصر

- هو واحد من بين 4 لقاحات تقدمها الصين بينهم اثنان معطلان

- يستخدم اللقاح تقنية قديمة تعرف باسم الفيروس المعطل

- ذكرت مجلة لانسيت الطبية أنه آمن للاستخدام

- يؤدي إلى استجابة الأجسام المضادة للفيروس

- تم تجريبه سريريا على أشخاص أعمارهم من 18 إلى 80 سنة

- أثبتت تجاربه السريرية في الصين نتائج إيجابية على من هم دون الـ 60

- تعمل الصين حاليا على الوصول إلى مرحلة تكون فيها الاستجابة أعلى لمن هم فوق الـ 60 سنة

- يعتمد تقنية قديمة للحصول عليه من خلال عينة من الفيروس وعزلها من مريض

- يتم قتل العينة باستخدام مادة كيميائية مخصصة لهذا الغرض

- يتم مزج الفيروس المقتول بمادة هيدروكسيد الألومنيوم

- تساعد مادة هيدروكسيد الألومنيوم المناعة على الاستجابة

وتنتج الصين العديد من اللقاحات لفيروس كورونا، في مقدمتها كورونا فاك، وقد طورته شركة سينوفاك الصينية، والذي حصلت منه مصر على كميات منه في السابق.

كما تطور معاهد مرتبطة بشركة سينوفارم لقاحين آخرين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت من قبل أن بكين تعتزم مد آلية كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا بعشرة ملايين جرعة من اللقاحات.

وقد قدمت 3 شركات صينية طلبات للانضمام إلى الآلية، وهي مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، لتوزيع اللقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الشهر.

ومن المتوقع توزيع ما بين ملياري إلى ثلاث مليارات جرعة خلال العام الجاري.

ويسابق العالم لمكافحة الفيروس من خلال اللقاحات بعد أن دخل عامه الثاني ووصل لأكثر من 100 مليون إصابة وأكثر من 2 مليون وفاة.

ومنذ بداية ظهور الفيروس وهناك تعاون كبير بين مصر والصين في مكافحة فيروس كورونا وقد بدأت ببعض وسائل الوقاية من الفيروس كالكمامات وصولا إلى اللقاح الصيني.