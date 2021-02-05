مصدر مقرب من عزت العلايلي: الأهلي فرح الراحل قبل ما يموت

كشف مصدر مقرب من الفنان الراحل عزت العلايلي؛ عن متابعة الأخير لنتيجة مباراة النادي الأهلي أمام فريق الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت، مساء أمس الخميس، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون مقابل أحرزه حسين الشحات.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن العلايلي كان سعيدا بنتيجة اللقاء وتوقع فوز الأهلي بالمباراة، ولكنه كان متخوفا من مقابلة الفريق الأحمر لنادي بايرن ميونخ الألماني في مباراة نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، بحسب قول المصدر، مضيفا أن الفنان الراحل كان عاشقا لكيان النادي الأهلي منذ نعومة أظافره.

وتوفى عزت العلايلي، صباح اليوم الجمعة، داخل منزله بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، حسبما كشف الفنان أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية.

وغيب الموت الفنان عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما، بعد حياة فنية حافلة بدأت عام 1962 من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة»، وستشيع جنازته عقب صلاة العصر من مسجد المروة في دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر.

وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع، وكان آخر أعماله في السينما فيلم تراب الماس عام 2018 وفي التليفزيون مسلسل قيد عائلي عام 2019.

وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».