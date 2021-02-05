أستاذ ميكروبيولوجي: يفضل ارتداء الكمامة حتى لو كنت وحيدا في الأسانسير

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميركروبيولوجي، إنَّ الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا سبب كبير في انخفاض أعداد المصابين حاليا في مصر، مبينًا أنَّ العزل المنزلي إجراء وقائي يفيد الشخص المصاب والملازمين له، لافتًا إلى أنَّه لا ينصح بارتداء الكمامة عند التواجد في الهواء الطلق ووجود أشعة الشمس.

«لو قاعد في المكتب لوحدك افتح الشبابيك»

وأضاف أستاذ الميركروبيولوجي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنَّه عند التواجد في أماكن متكدسة حتى في الهواء الطلق أو الأماكن المغلقة يجب ارتداء الكمامة، «حتى لو أنا في الأسانسير لوحدي أو لو حد قاعد في المكتب لوحده يفتح الشبابيك عشان يدخل الهواء».

تعطيل الدراسة من أسباب انخفاض أعداد المصابين

وأشار أستاذ الميركروبيولوجي، إلى أنَّه من أسباب انخفاض أعداد المصابين، هي تعطيل الدراسة حاليًا، سواء في الجامعات أو المدارس، لافتًا إلى أنَّ لكل مرض من الأمراض المُعدية التنفسية ذروة، تصعد وتهبط ببطء، عكس الجائحات التي تنتشر نتيجة للطعام.

لا يمكن لكورونا التحول لمرض عضوي

وأكّد أستاذ الميركروبيولوجي، أنَّ فيروس كورونا لا يمكن أن يتحول لمرض عضوي، حيث أن الأمراض نوعين، مرض مُعدي أو مرض عضوي، لافتًا إلى أنَّ الأخير مثل أمراض السكر والضغط والقلب، ولكن مضاعفات كورونا كمرض تنفسي وليس الفيروس نفسه قد تترك عاهة أو جلطات صغيرة في أماكن مختلفة أدت لكسور في الدورة الدموية، متابعًا: «الفيروس نفسه مش مؤذي، المؤذي أكتر رد الفعل المناعي للإنسان ضد الفيروس».

وأوضح أنَّ من بين أسباب انخفاض أعداد المصابين بكورونا في مصر قرب فصل الربيع، والذي ترتفع فيه درجات الحرارة، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح.