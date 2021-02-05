يسرا تنتصر على كورونا وتبدأ «حرب أهلية»

بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا، تعود الفنانة يسرا، إلى ساحة الفنية لتبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «حرب أهلية»، والذي يقف أمام يسرا خلاله المسلسل الفنان السورى باسل الخياط، ومعهما مجموعة من الشباب الصاعد، تتقدمهم الفنانة الشابة جميلة عوض ومعها سانتيا خليفة وعدد كبير من الفنانين سينضم لهم قريباً.

جدير بالذكر، أن الفنانة يسرا، حريصة كل الحرص على أن تقدم وجبة فنية دسمة لجمهورها خلال شهر رمضان المبارك، وكان آخرهم مسلسل «خيانة عهد»، الذى عرض فى رمضان الماضى، وتستعد حاليا بتقديم أحدث أعمالها مسلسل «حرب أهلية».

يسرا عانت أكثر من 3 أسابيع مع فيروس كورونا، بسبب إصابتها بالربو منذ سنوات، مما جعل معاناتها مع مقاومة فيروس كورونا، ولكنها أعلنت مؤخرا شفاءها وتقيم حاليا في منزلها داخل غرفة طبية مجهزة استعدادا لأي أزمة ربو تواجهها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، كان مسلسل «خيانة عهد» الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز ومن إنتاج العدل جروب.

من جانبه يعود باسل الخياط للدراما في مصر، بعد غياب 4 سنوات، منذ أن قدم مسلسل «الرحلة» مع النجمة ريهام عبدالغفور، وشارك في بطولة المسلسل كل من حنان مطاوع وليد فواز، مى سليم، ثراء جبيل، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، من إخراج حسام على.

يشارك فى المسلسل الفنانة الشابة جميلة عوض، بعد أن عرض لها مؤخراً منذ أشهر مسلسل «إلا أنا» وحملت عنوان «لازم أعيش» الذى ناقش المشاكل النفسية التى تواجهها فتاة مصابة بمرض البهاق.