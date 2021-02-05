دفتر أحوال مدن البحر الأحمر: أمطار وسيول وبطاطين وإعانات غذائية

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر موجة واسعة من الطقس السيئ، تسببت في سقوط أمطار غزيرة وتجمع للسيول على بعض المناطق الجبلية والطرق وانخفاض فى درجات الحرارة وتكاثف الغيوم والسحب.

وأعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر رفع درجة الإستعداد القصوى، ودعت لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد والتنبيه على جميع المواطنين لتوخي الحذر حفاظا علي سلامتهم.

وأكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الجمعة، إرسال معونات غذائية وبطاطين لأهالي قرية الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وذلك عقب تعرض القرية لهطول الأمطار الغزيرة علي القرية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وكلف اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إدارة الأزمات بالتواصل مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة أخطار الامطار والسيول، ورفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار.

ومن جانبه أعلن المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، استمرار إعلان حالة الطوارئ بالشركة للتعامل مع تقلبات الطقس، مؤكدا على جاهزية جميع معدات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ للتعامل الفوري مع اماكن تجمعات مياه الأمطار وسحب المياه المتراكمة، مشيرًا إلى سحب تراكمات مياه الأمطار بمدينة رأس غارب، حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة فور تعرض المدينة لسقوط الأمطار صباح اليوم.

وأشار إلى إعلان الشركة لحالة الطوارئ بهدف التعامل الفورى مع أى تقلبات في الطقس بالاضافة الي استقبال الشركة لجميع البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن 125 طوال ٢٤ ساعة.

وتكثف الخدمات المرورية تواجدها بالطرق لمتابعة حركة السيارات ونبهت إدارة مرور البحر الأحمر سائقي السيارات بتوخي الحذر على الطرق السريعة والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة.