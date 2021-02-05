أستاذ ميكروبيولوجي يكشف سر انخفاص أعداد إصابات كورونا: الوعي

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إنّ وعي المواطن المصري أحد عوامل انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا، حتى أنّ المصابين بالبرد أو الرشح يفضلون حاليا البقاء في المنزل خشية انتقال العدوى للمحيطين بهم، وهناك تقبل بأنّ الشخص المصاب بصرف النظر عن كونه مصاب بكورونا أم لا، يعزل نفسه في المنزل.

الكمامات والمطهرات متوفرة في كل مكان

وأضاف «هاشم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنّ القطاعين الخاص والحكومي عملوا على تسهيل إجراءات الحصول وتوريد المستلزمات الطبية، وأصبحت الكمامات والمطهرات متوفرة في كل مكان، كما أنّ المصانع الحكومية والخاصة أصبحت راغبة في إنتاج هذه المنتجات نظرا للإقبال عليها حاليًا.

«مناعة القطيع» لم تصل للنسبة المطلوبة

وأشار إلى أنّ «مناعة القطيع» لم تصل للنسبة المطلوبة، كما أنّ المناعة ضد كورونا لا تتعدى العام الواحد، «الناس هتطعم تاني السنة الجاية»، ومصلحة العالم المتقدِم توفير لقاحات عبر برنامج «كوفاكس» لكل الدول، حيث أصبح الانتقال بين الدول في منتهى الصعوبة، وأغلقت بعض الدول المحيطة أجوائها مرة أخرى مثل الكويت والسعودية.

من مصلحة العالم توفير اللقاحات لكل الدول

ولفت إلى أنّ العالم أجمع من مصلحته أن يتوفر اللقاح لكل الدول، ويجب أن تكون نسبة الأشخاص الذين لديهم مناعة أكثر من 70%، ليست في دولة محددة فقط، ولكن في كل الدول: «بعد سنة كل الناس اللي اتطعمت هتحتاج تطعم تاني طالما فيه دول فيها حالات».

هناك دول لا تجري أي كشوفات ضد كورونا

وأشار إلى أنّ الكشف على الحالات متوفر للغاية في الدول الغنية عكس نظيرتها النامية، وهناك دول لا تجري أي كشوفات، وأخرى لم يصلها التطعيم حتى الآن، وبالتالي إذا وجدت حالات في هذه الدول ستنتقل مرة أخرى للدول الغنية، لافتا إلى أنّ برنامج «كوفاكس» سيكون على الأقل موجودا لمدة عامين.