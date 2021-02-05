تشميع مركز طبي دون ترخيص وضبط 4131 عبوة دواء مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بالشرقية حملة تفتيشية، اليوم، بالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، استهدفت المنشآت الطبية الخاصة، وتم خلالها مداهمة وتفتيش مركزا للعلاج الطبيعي والتخسيس يعمل دون ترخيص بمركز فاقوس.

جاء ذلك بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وتحفظت الحملة على 4131 «كبسولة/عبوة/وحدة/سرنجة/زجاجة»، لأدوية ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر ودون فواتير فى مكان غير مرخص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المركز بكامل محتوياته، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1082 جنح لسنه 2021 بمركز الشرطة بفاقوس.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، والصيدلة، وفريق التموين، وحماية المستهلك، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وعلى جانب آخر، قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بمحافظة الشرقية، بفحص 114385 طفلا حديث الولادة حتي الآن، من عمر يوم وحتي 28 يوما من خلال الأجهزة السمعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 150 ألف طفل علي مستوي المحافظة خلال عام، ويتم العمل بالمحافظة من خلال 150 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعة لـ19 إدارة صحية بالمحافظة، بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشار إلي فحص الأطفال بجهاز الإنبعاث الصوتي، وفي حالة عدم الإجتياز يتم فحصه مره أخري بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الإجتياز يتم الإحالة إلي مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي، وحال احتياجه لعملية جراحية مثل زراعة القوقعة، يتم إحالته إلي مركز السمع والكلام بالقاهرة.