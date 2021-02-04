إحالة أوراق متهمين بقتل مزارع والتمثيل بجثته في الشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق متهمين بقتل شخص والتمثيل بجثته في مركز أولاد صقر إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي بشأن إعدامهما، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من شهر مارس القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي ومحمد فتحي شوك وسكرتارية وائل عيد.

تعود أحداث القضية رقم ۱۰۱۹۰ لسنة ۲۰۱۹ جنايات أولاد صقر والمقيدة برقم 144 لسنة ۲۰۱۹ كلى شمال الزقازيق حيث أحالت نيابة شمال الشرقية «رجب.ا.م»، 29 عامًا صاحب «مكبس قش»، ومقيم بقرية الأربعين بأولاد صقر و«رمضان.م.ا»، 23 عاما، عامل زراعي ومقيم بقرية الأربعين، إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهما بقتل المجني عليه «رجب.أ.م»، مزارع، حيث استدرجاه لمنطقة نائية وما أن ظفرا به شل الثاني حركته بتكتيفه من الخلف وخنقه الأول بحبل بالرقبة حتى أزهقا روحه ومثلا بجثته .

وأفادت «مرفت.م.ع»، 34 عاما ربة منزل زوجة المجني عليه أن المتهم الأول باستدراج زوجها المجني عليه من منزله للجلوس معه، وظل متغيبا حتى تلقيها خبر العثور على جثمانه، وتبين من تحريات الشرطة وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه دفعهما لارتكاب الواقعة.

وفي وقت سابق قررت المحكمة معاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير وانتحال صفة شقيقتها بإثبات اسمها في محضر رسمي حتى تستطيع الهروب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لمدة عام.