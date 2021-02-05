الحبيب علي الجفري ينعى عزت العلايلي: اللهم ارحم عبدك الفقير الموقر بقلبي

نعى الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، الفنان القدير عزت العلايلي، الذي وافته المنيه صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، بعد حياة فنية حافلة، بدأت عام 1962 من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة»، وكان آخر أعماله في السينما فيلم «تراب الماس» عام 2018، وفي التليفزيون مسلسل «قيد عائلي» عام 2019.

ونشر الحبيب الجفري، صورة للفنان عزت العلايلي، خلال مشاركته في فيلم «القادسية»، وقال عبر صفحته الرسمية: «اللهم ارحم عبدك الفقير إلى فضلك عزت بن حسن العلايلي، واغفر له وأسكنه الجنة، واخلفه في أسرته بخير. ولهم خالص العزاء»، مضيفا: «سبحان الله.. شاهدت فيلم القادسية في الحادي عشرة من العمر، فوقر في القلب منذ الصغر إجلال سيدنا سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه».

وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.

وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».

وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية.