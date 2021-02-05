صفاء أبو السعود: العلايلي تاريخ من الفن والإبداع لا يتكرر

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير عزت العلايلي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة عظيمة من العطاء الفني والثقافي والفكري، أثرى خلالها حياتنا بمئات الأعمال النادرة والخالدة.

وقالت "أبو السعود" لـ«الوطن»، «إن العلايلي نجح بجهوده وإخلاصه في وضع بصمته الخاصة في كل ما قدمه من أعمال بنى بها صرحا وتاريخا عظيما من الفن والإبداع الذي لا يتكرر، مشيرة إلى أن أعماله ستظل باقية وخالة في قلوب عشاقه وجمهوره في كل أرجاء العالم العربي».

أهم أعمال عزت العلايلي في السينما

قدم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك.

وكان النجم الكبير عزت العلايلي قد رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر 84 عاما، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد صلاة العصر من مسجد المروة في «دريم لاند» بمدينة السادس من أكتوبر.

عزت العلايلي

وُلد عزت العلايلي لعائلة مصرية من حي باب الشعرية عام 1934، وقدّم الفنان العملاق مجموعة متميزة من الأعمال أمام كبار المخرجين بشكل ساعده على تشكيل أدواته التمثيلية والفنية بشكل يتوحد معه الجمهور.

كان أخر ظهور له من خلال مسلسل "قيد عائلي" الذي عُرض عام 2019، بطولة الفنانين ميرفت أمين، ولوسي، وصلاح عبد الله، والذي تدور أحداثه حول صراع على المال.