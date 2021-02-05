مصرع موظف وزوجته وإصابة ابنتهما بسبب التدفئة في الشرقية

لقي موظف وزوجته مصرعهما، صباح اليوم، فيما إصيبت ابنتهما اختناقا بسبب نقص الأكسجين، بعد إشعال النيران في كمية من الأخشاب بغرض تدفئة بمنزلهم الكائن بمركز الحسينية في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، بورود بلاغا لمركز شرطة الحسينية بوفاة «حسن.ش.د»، 56 عامًا، موظف بالإدارة التعليمية بالحسينية، مقيم بقرية الملكيين البحرية، التابعة لدائرة المركز وزوجته «منال.م»، 48 عامًا، واصابة ابنتهما «رانيا»، 15 عاما.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين العثور على موقد به كمية من الأخشاب المحترقة، ورجحت المعاينة الأولية والفحوصات حدوث الوفاة بسبب نقص الأكسجين حيث تم ترك الأخشاب مشتعلة أثناء نومهم مع إغلاق النوافذ.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل الطفلة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة المنزل.