بتوجيهات المحافظ.. صرف صحي ومياه شرب نظيفة لأهالي «أبو الريش» في أسوان

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجهات التنفيذية بالتدخل السريع لتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بقري «أبوالريش»، بدأت الجهات المعنية تطوير مزلقان «الخلاصاب»، لتسهيل حركة مرور المركبات على طريق «أسوان - القاهرة»، الزراعي، إلى جانب تطوير مشروعات البنية التحتية بالقرية.

وقالت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إن المحافظ، اللواء أشرف عطية، وجه تعليمات بتلبية مطالب أهالي القرية بعد لقائهم بهم في جولة ميدانية، وبدأ تنفيذها بالفعل، لافتة إلى التنسيق مع المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة لإصدار الموافقة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه.

وأشارت إلى الإتفاق مع الشركة المنفذة على توفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار، بالتوازي مع تنفيذ هذا المشروع الهام في فترة زمنية قياسية، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى قرى أبو الريش قبلى وبحري والأعقاب مباشرة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى بمواسير زهر مرن وخرسانة جاهزة لتربط المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداها خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3 ، وخزان الأعقاب بسعة 2000 م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف.

وفى نفس السياق كشف المهندس رفعت أسماعيل رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن ربط الخزانات المخطط أنشائها بشبكة مياه هذه القرى، بالإضافة إلى الحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلي.