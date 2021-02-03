مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم سيارتين بصحراوي أسوان

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 9 أخرين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة»، بمركز إدفو، وانتقل رجال الحماية المدنية والمرور والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين اشتعال النيران في السيارة الميكروباص، وجرى السيطرة على النيران ونقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج، والمتوفين لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضرا شرطيا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فأمرت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عن الواقعة.

وكانت محافظة أسوان، شهدت خلال الشهور الماضية عدة حوادث راح ضحيتها العشرات سواء في الطريق الصحراوي الغربي أو الطريق الصحراوي بالعلاقي، ففي يناير الماضي لقي 12 شخصا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقي جنوب شرق المحافظة.

وأكد مدير مرفق إسعاف أسوان، الدكتور محمد الدخيلي، أنه تم نقل 12 جثة من ضحايا حادث التصادم إلى مشرحة أسوان العمومية بواسطة 10 سيارات إسعاف، وأضاف الدخيلي أن الحادث جاء نتيجة تصادم سيارتين «ربع نقل»، على طريق «العلاقى - برنيس»، الرابط بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر.