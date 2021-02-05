اتحاد طلاب جامعة سوهاج يختتم فعاليات معسكره التدريبي الرياضي الأول

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، حفل ختام المعسكر الرياضي التدريبي الأول، الذي نظمه اتحاد الطلاب بمشاركة 510 طالب وطالبة بجميع الكليات واستمرت فعالياته على مدار 3 أسابيع على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم البرعي، القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد عبدالله، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وصبري محمد، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، وأحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامي للجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وفي بداية كلمته، أشاد الدكتور أحمد عزيز، بنجاح المعسكر وانضباط الطلاب وتطبيقهم لكافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارة الجامعة للحد من انتقال فيروس كورونا، مشيرا إلى تميز المعسكر بالمشاركة الأكبر في نسبة الطالبات 335 مقابل 175 طالبا، وهذا دليل قوي على ازدياد الوعي بين الفتيات بأهمية ممارسة النشاط الرياضي، والمشاركة بشكل عام في مختلف الأنشطة الطلابية، مؤكدا أن الجامعة لم تبخل أبدا عن دعم ورعاية كافة الأنشطة والفعاليات، التي من شأنها تعزيز قدرات الطلاب، وتنمية مواهبهم وخدمة مصالحهم، التي تأتى في مقدمة أهداف الإدارة الجامعية، مقدما خالص الشكر لأعضاء اتحاد الطلاب على مجهودهم الواضح خلال تلك الفترة القصيرة من انتخابهم.

وقال محمد حمادة، رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، أن المعسكر هدف في المقام الأول إلى ممارسة النشاط الرياضي للتأكيد على أهميته في الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات بحيث ضمت كل مجموعة 25 طالبا، وشمل البرنامج التدريبي ألعاب الجودو، الجمباز، الكاراتيه، كرة القدم، كرة السلة، والكرة الطائرة.

وأضاف محمد عطية، أمين مساعد اللجنة الرياضية بالاتحاد، أن الحفل بدأ بطابور العرض وتحية العلم، واستعراض أهم الأنشطة التي قام الاتحاد بتنفيذها خلال شهر يناير الماضي، تلى ذلك فقرات غنائية وفنية واستعراضات للجمباز، ثم تكريم القائمين علي تنظيم المعسكر.