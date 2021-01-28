جامعة سوهاج تمنح 45 درجة ماجستير ودكتوراه.. وتتقدم للحصول على «الأيزو»

منحت جامعة سوهاج عددًا من درجات الدكتوراه والماجستير، وذلك خلال ترؤس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، اجتماع مجلس الجامعة الدوري رقم 165 لشهر يناير 2021، بحضور نواب رئيس الجامعة، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وَقال «عزيز»، إن جدول أعمال الجلسة تضمن العديد من الموضوعات أهمها اعتماد برامج وكليات جامعة سوهاج الأهلية، وكذلك اعتماد المخطط العام لها والنموذج التصميمي للبرامج في مجالات العلوم الهندسية، الطبية، والانسانية، مضيفا أنه تمت الموافقة على اقتراح إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، بالتقدم للحصول علي شهادة المواصفات العالمية الأيزو (2001- 2018)، المخصصة لنظم الإدارة للمؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع جرى استعراض الخطة الإستراتيجية الخمسية للجامعة 2021/2025، والتي قدمها الدكتور أحمد حسنين رئيس فريق إعداد الخطة، وذلك تمهيداََ لطبعها واعتمادها بشكل نهائي، مشيراً إلى تمت الموافقة علي تطبيق خصم ٢٥٪ من بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجميع الكليات، ممن مر عليه ٧ سنوات كاملة دون أن يترقي لأي درجة علمية، وذلك بداية من شهر فبراير المقبل.

كما شهد الاجتماع اعتماد منح 12 درجة دكتوراه للباحثين بكليات التربية، العلوم، الآداب، الطب البشري، التجارة، الزراعة، وتكنولوجيا التعليم، بالإضافة إلى منح 33 درجة ماجستير للباحثين بكليات التربية، الآداب، الطب البشري، الزراعة، الطب البيطرى، الآثار، والتربية الرياضية.

وكان «عزيز» تفقد صباح اليوم سير أعمال امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب البشري، والبالغ عددهم 315 طالبا وطالبة، وخلال جولته ببعض اللجان اطمأن رئيس الجامعة علي انتظام وانضباط الإمتحانات، وتأكد من مدي ملاءمتها لمستوي الطلاب، وشدد علي الطلاب والملاحظين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوي فيروس كورونا.