قتلوه أثناء خروجه من المسجد: مصرع مسن في خلافات ثأرية بأسيوط

لقى مسن مصرعه إثر إصابته بطلق ناري، وذلك أثناء خروجه من المسجد، إثر خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليه، والجناة، بقرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى مأمور مركز شرطة أبنوب، إخطارا يُفيد بوصول بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بمقتل شخص أثناء خروجه من المسجد بقرية المعابدة الشرقية بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل «أحمد محمد أحمد السراج»، 65 سنة بعد خروجه من المسجد.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز وجود خلافات ثأرية بين عائلة القتيل «السرارجة» وعائلة «البعارقة» بالقرية، تجددت اليوم بمقتل المجني عليه.

جرى التحفظ على الجثة بموقع الحادث، تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.