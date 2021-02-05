«شيكات آجلة».. حالة وحيدة لتوصيل مرافق عقار مخالف قبل سداد قيمة التصالح

مع استمرار مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، رصدت «الوطن» تساؤل عدد من المواطنين حول إمكانية توصيل المرافق لعقار مخالف جرى قبول طلب التصالح بشأنه، وقبل سداد قيمة التصالح بالكامل.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أنه تيسيرا على المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فإنه يمكن للجهة الإدارية المختصة حال قبول طلب التصالح من اللجنة الفنية، ورغبة ذوي الشأن في تقسيط باقي قيمة التصالح بعد سداد مقدم التقسيط وهو 25% على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق، أن تقبل الشيكات البنكية الآجلة لباقي المبلغ المستحق موقعة من مقدم طلب التصالح، وتوصيل المرافق للوحدة المقدم عنها طلب التصالح، وفي حالة امتناع ذوي الشأن عن سداد قيمة مقابل أي شيك من الشيكات في موعد استحقاقه يعتبر ذلك بمثابة عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الوضع، وفي هذه الحالة تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

استمرار تلقي طلبات التصالح

وأشار المصدر إلى استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أنه في حالة قبول طلب التصالح يمكن لصاحب الشأن السداد وفق الطريقة التي تناسبه إما بالسداد الفوري والحصول على خصم 25% من قيمة التصالح، أو السداد على أقساط لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ومن يتخلف عن السداد في الموعد المحدد يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

إقبال على تقيدم طلبات التصالح لتقنين الوضع

وأكد المصدر، أن هناك إقبال من المواطنين على التصالح لتقنين الوضع، ويجري تذليل أي عقبات للتيسير على المواطنين، والبت في طلب التصالح من قبل اللجان المختصة التي تبحث تلك الطلبات وترد عليها بالقبول أو الرفض، لافتا إلى أنه جار دراسة موقف العقارات المخالفة التي لم تصل طلبات تصالح بشأنها، فلن يتساوى من قدم طلب تصالح بآخر غض الطرف ولم يمتثل للقانون أو الفرص التي أتاحتها الدولة للتقنين للمخالفين.