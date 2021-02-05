تشكيل لجنة من الصحة وجامعة المنيا لمتابعة مؤشرات «كورونا»

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تشكيل لجنة من مديرية الصحة بالتنسيق والتعاون مع الجامعة، لمتابعة المؤشر العام لحالات الإصابة وأي تطور خاص بفيروس كورونا، مؤكدا قدرة المحافظة على التعاون مع الجامعة على اجتياز الموجة الثانية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وناشد المحافظ المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريض، لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع الفرق الطبية.

واستعرض المحافظ، الوضع داخل منظومة القطاع الصحي للوقوف على مدي الاحتياجات الفعلية، وللتأكد من توافر كافة الأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات المرورية على المستشفيات والصيدليات للتأكد من مدي توافر الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجها بحسن معاملة المرضي، ومشدداً على متابعة موقف كميات الأكسجين لكافة المستشفيات، مع ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كل المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة لأهالينا من المرضى.

ودعا المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، إلى ضرورة التعاون المستمر والتنسيق مع منظومة القطاع الصحي، مشددا على المتابعة المستمرة لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل الى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفى المواعيد المحددة.

وكان محافظ المنيا، قد شهد أمس بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى الصدر بمدينة المنيا.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية بغرف الاستقبال والفرز والعزل بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية وتوافر كافة المستلزمات الطبية، كما تفقد تانك الاكسجين بالمستشفى للاطمئنان على توافر الاكسجين بالمستشفي، واستمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر.

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