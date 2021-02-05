45 فريقا طبيا يزور حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا بالمنيا

قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن 45 فريقا طبيا، منهم 18 فريقا متحركا، يجري زيارات منزلية لحالات العزل المنزلي المصابة بفيروس كورونا، إذ يتم توقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 27 فريقا ثابتا، مشيرا إلى أن المبادرة تولي اهتماما كبيرا بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، الذين ترددوا على المستشفيات الـ16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا، وفضلوا العزل المنزلي، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم، من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، كما أكد أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، واتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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