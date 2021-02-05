وزير الاتصالات: تفعيل الكود المصري لشبكات الألياف الضوئية أول إبريل

علق المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، على توقيع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بروتوكول تعاون لتفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت، اعتبارا من أول إبريل المقبل، قائلًا إن وزارة الإسكان لديها اشتراطات لبناء كل مرفق، لكن جرى استحداث أن يكون ضمن المرافق التي يجب على كل صاحب عقار أن يدخلها إلى العقار هو شبكة الألياف الضوئية.

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، تقديم الإعلامية دينا عصمت: «عملنا مع المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان منذ أكثر من سنة، من خلال فريق تقني مكون من الوزارتين، وضع مواصفات التنمية لهذه الشبكات، وكيفية تركيبها وأنواعها وأصنافها بشكل كامل».

وتابع وزير الاتصالات، أن الكود عبارة عن كتاب حجمه أكبر من 500 صفحة، لافتا إلى أنه وقع مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بروتوكولا، وبموجبه سيكون هذا الكود واجب النفاذ بداية من شهر إبريل المقبل.

وأردف: «الجهاز القومي للاتصالات يجب أن يتأكد من أن الشبكة مطابقة للمواصفات على غرار ما يحدث مع بقية المرافق، أما الجهاز القومي لبحوث الإسكان فإن دوره معني بالتشارك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووضع المواصفات الفنية التي ستعطى لصاحب العقار، لكي يتبعها في إدخال شبكة الألياف الضوئية في العقار الذي يبنيه».

وواصل: «عندما يتقدم صاحب العقار بطلب للحصول على ترخيص، فإنه سيكون مطالبا بإدخال المرافق للعقار الذي يبنيه بعد إتمامه وقبل أن يتم تسكينه مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء».