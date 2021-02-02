بريد الوطن.. حل مشكلتي مع شركة الإنترنت الأرضي يا وزير الاتصالات

نعانى من سوء خدمة الإنترنت الأرضى وانقطاعها، فى مدينة دمياط، عايشنا ذلك فى شهرى مايو ويونيو 2020، ومع مراجعة فرع الشركة بدمياط، أشاروا علىَّ بتغيير الراوتر لزيادة السرعة، وقمت بشراء راوتر جديد وقتئذ بالتقسيط، ومع استعماله تبين أنه غير صالح، وعدت للفرع، من أجل الاستبدال، وأعطونى راوتر اختبار فى يونيو 2020، وراجعت الفرع مرات ومرات لاستعادة راوتر جديد بدلاً من التالف، ولم أجد استجابة، حتى تاريخه، ثم هلت المفاجأة علىَّ بقطع الخدمة يوم 24/1/2021، بدعوى إعادة راوتر الاختبار للشركة، رغم سدادى الاشتراكات الشهرية، أناشد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، حل مشكلتى.

يحيى السيد النجار - كاتب وباحث - دمياط

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