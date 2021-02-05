عاجل.. إعادة التصويت على شغل مناصب السلطة التنفيذية في ليبيا

تصدّرت القائمة الرابعة التي تضم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا، الجولة الأولى من التصويت لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الليبية، ولكنها لم تحصل على عدد الأصوات اللازم، وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأعلنت ستيفاني وليامزالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، عن جولة ثانية للتصويت بعدما لم تحصل أي قائمة على عدد الأصوات اللازمة، وسيتمّ إعادة جولة التصويت بين مرشحي القائمة الثالثة والرابعة لشغل مناصب السلطة التنفيذية في ليبيا.

وحصلت القائمة الرابعة على 25 صوتًا مقابل 20 صوتُا للقائمة الثالثة.