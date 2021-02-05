طلعت: 5.6 مليار جنيه تكلفة توصيل شبكات الألياف الضوئية إلى 51 مركزا

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن تطبيق الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت اعتبارا من أول أبريل المقبل، يمثل نقلة نوعية في إتاحة أدوات الإنترنت للمواطنين على نسق فعال وسريع، إذ أن كل المباني الجديدة بعد أول أبريل، ستكون ملزمة بتوصيل هذه الكابلات، للبدء تدريجيا في زيادة أعداد المساكن التي تتمتع بشبكة الألياف الضوئية.

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أهم المشروعات التي تضطلع الحكومة حاليًا بتنفيذها في الوقت الحالي، لأنها تمس عددًا كبيرًا من المواطنين، وترفع شأن ومستوى معيشتهم بشكل كبير، وتمثل نقلة حضارية للريف المصري.

وتابع وزير الاتصالات، بأن المرحلة الأولى من هذه المبادرة تستهد تطوير 51 مركزًا بها عدد ضخم من القرى، لافتًا إلى أن دور الوزارة يأتي على 3 محاور رئيسية، هي مكاتب البريد إذ يتواجد أكثر من 800 مكتب بريد في هذه المراكز، وخلال العام، ستتطور لتصبح لائقة بالمواطن المصري، وستكون كل الخدمات المقدمة عبر منصة «مصر الرقمية» متاحة في مكاتب البريد بهذه المراكز: «أيضًا خدمات التأمين متناهي الصغر والاقراض الاستهلاكي، فلو أراد مواطن أن يشتري ثلاجة أو تلفزيون بالتقسيط يمكن أن يتوجه إلى مكتب بريد ويحصل على قرض، ونفس الأمر بالنسبة إلى قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».

وأردف أن المحور الثاني هو شبكات الألياف الضوئية، إذ سيجرى توصيلها إلى القرى الموجودة في الـ51 مركزا، لأكثر من مليون بيت بقرى المرحلة الأولى لمشروع «حياة كريمة»، في العام المقبل، بتكلفة 5.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المحور الثالث هو الأبراج، إذ سيجري تركيب 750 برجا في قرى هذه المراكز خلال العام المقبل.