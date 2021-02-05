الأرصاد الجوية: الشتاء الحالي أكثر دفئا من الأعوام الماضية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء لم ينتهي حتى الآن، ولكن كل عام يختلف فيه برودة الطقس من عام لآخر، وتقوم الهيئة بإصدار تنبؤات فصلية بشكل سنوى، وجاءت تنبؤات الهيئة لشتاء العام الجاري، بأنه سيكون أكثر دفئا من شتاء الأعوام الماضية.

ونصح «شاهين»، خلال استضافته ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع على فضائية «MBC مصر»، المواطنين خلال فترات الشبورة، بعدم الخروج من المنزل إلا بعد تحسن الرؤية، حال لم يكن هناك أمرا ضروريا، كما أن الفترات الثابتة بشكل كبير لأوقات الشبورة المائية قبل وبعد فترات الفجر.

وأوضح أنه يتبقى من فترة انتهاء فصل الشتاء مدة شهر، ومن المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وشبورة مائية في الصباح، فيما ستعاود الاستقرار سريعا، وخلال الـ4 أيام القادمين سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة لـ25 درجة مؤية، مع ظهور الشبورة المائية ولكنها لن تصل إلى مرحلة الضباب كما ظهرت من قبل، ولن تكون بنفس الكثافة التي ظهرت في بداية الشتاء.

وأكد أن الهيئة أصدرت بيانا منذ عدة أيام، رصدت فيه تغيير في أحوال الطقس خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، قبل ظهور تلك الحالة بحوالي 5 أيام، وتم التأكيد على وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واضحة وفقا لخرائط توزيعات الضغط وصور الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن المنخفض الجوي جاء من السودان، ممتدا على البحر الأحمر، جالبا رياح جنوبية شرقية بكميات كبيرة من الرطوبة مع وجود منخفض جوى في طبقات الجو العليا: «ده كون كميات سحب رهيبة على سلاسل البحر الأحمر وعلى مناطق من سيناء، ونظرا للطبيعة الجبلية لتلك الأماكن كانت السحب غزيرة وكثيفة ورعدية وأدت إلى سقوط أمطار غزيرة».

وتابع: «يوم الخميس بدأ منخفض السودان ينخفض جنوبا نحو السودان، وبدأ المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا يأثر بشكل أكبر على المنطقة الشمالية للبلاد مع وجود الرياح الشمالية الشرقية التي تتحول لشماليات غربية من البحر المتوسط، والرياح دي رطبه بشكل كبير جدا وسببت أمطار غزيره وسيول».

ونصح المواطنين بمتابعة النشرة العامة التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويجب عدم تغيير نوعيه الملابس خلال تلك الأونة: «خلونا كده حتى لا نصاب بنزلات برد الفترة دي».