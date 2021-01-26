تبدأ غدا.. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية على البلاد؟ «الأرصاد» تجيب

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه بدءًا من غدِ الأربعاء تبدأ حالة من عدم الاستقرار على البلاد متمثلة في نشاط سريع للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض في درجات الحرارة من درجة إلى درجتين، وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومن خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة على القاهرة.

استقرار الطقس يبدأ من السبت المقبل

وأوضح شاهين، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ موجة التقلبات الجوية تستمر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لتبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار التدريجي بدءًا من يوم السبت إذ تقل فرص كميات الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وفسّر «شاهين» سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بدءًا من الغد، أنّها بسبب تمركز منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر على البلاد برياح جنوبية غربية، يؤدي إلى نشاط للرياح على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية للبلاد والقاهرة والوجه البحري، ثم تتحول الرياح إلى شمالية غربية محملة بكميات من الرطوبة من البحر المتوسط ويتزامن معها وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ نشاط الرياح من شأنه أن يُزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة لذا نصح المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة قدر الإمكان، خاصة بعد الغروب وغياب أشعة الشمس وحتى ساعات الصباح الباكر، وتوخي الحذر بالنسبة لأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية القاطنين في المناطق المكشوفة والصحراوية بعدم التعرض لهذا النشاط، إذ قد يكون محملًا بالأتربة على هذه المناطق.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، أنّ حدة برودة الطقس لن تقل خلال الفترة المقبلة خاصة وأنّنا لا زلنا في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أنّ درجات الحرارة لا زالت منخفضة في فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر لنشهد طقسًا شديد البرودة، إذ تترواح درجة الحرارة الصغرى بين 7 إلى 8 درجات.