«التنسيقية» تشارك في الندوة الافتتاحية لدورة «الإعلام الديني والتحديات»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في الندوة الافتتاحية لدورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، في مدينة شرم الشيخ، برعاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، محافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف، بحضور عدد كبير من الدعاة والواعظين وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.

وتحدّث خلال الندوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وشارك من التنسيقية كل من النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، والنائب محمود عزمي عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء التنسيقية أحمد مبارك، وأحمد فتحي، وأحمد مجدي.

وخلال كلمته أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أهمية استضافة مدينة السلام لمثل هذه الفعالية التي تدعو للسلام ونبذ التطرف وتُعلي من قيم المحبة والتسامح، فيما أشار الدكتور مختار جمعة إلى أهمية الوعي في مواجهة الأفكار المتطرفة، وأن الوزارة قامت بعدد كبير من البرامج التدريبية لزيادة قدرات الدعاة والخطباء.

وأشاد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجم الإنجازات التي تتم في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن دور الإعلام الفعال هو نقل الحقيقة للمواطن وتحصينه ضد الأفكار الهدامة.

وتُعقد الدورة على مدار يومين يعقبها مؤتمر «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل»، صباح الأحد 7 فبراير الجاري، بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، بحضور نخبة من الإعلاميين، والتي سيجرى فيها استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية بالإضافة للمشروعات المستقبلية.