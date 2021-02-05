«العدل جروب»: اعتذار هيفاء وهبي عن «حرب أهلية» ليس بسبب البوستر

نفت شركة «العدل جروب» اعتذار الفنانة هيفاء وهبي، عن المشاركة في مسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة يسرا، بسبب خلاف مادي، وقال المسؤول الإعلامي للشركة في بيان، إن ما جاء بأحد المواقع الفنية حول أسباب عدم مشاركة هيفاء وهبي، بمسلسل حرب أهلية، معلومات مغلوطة وبعيدة تماما عن الصحة، وأن أسباب الاعتذار بعيدة تماما عن الاتفاقات المادية أو بوسترات العمل.

«حرب أهلية» يجمع يسرا مع باسل الخياط

وأكد أن الشركة تحرص دائما على نشر أخبارها بشكل مستمر، وكان آخرها مانشرته أمس، من مفاجأة مشاركة باسل خياط، بمسلسل حرب أهلية (اسم مؤقت)، مناشدا بضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار، والرجوع إلى القائمين على الشركة لمعرفة الحقائق.

وفرضت الشركة المنتجة لمسلسل «حرب أهلية» إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، لحماية فريق عمل المسلسل كاملًا، وتوفير أطباء يتبعون وزارة الصحة بشأن مراقبة الحالة الصحية لـ«الكاست» وقياس درجة الحرارة.

مسلسل «حرب أهلية» من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز وعدد من النجوم، وانطلق تصويره قبل أيام، بعد تعافي الفنانة يسرا، من فيروس كورونا الذي أصيبت به قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، والتي ما زالت تعاني من بعض الإرهاق النفسي والجسدي، ولكنها مضطرة، حسب مصادر من داخل العمل، للنزول إلى «لوكيشن التصوير» مع اقتراب حلول شهر رمضان.

يذكر أن الفنانة يسرا، قدمت في شهر رمضان الماضي، مسلسل «خيانة عهد» مع المؤلف أحمد عادل، وسامح عبدالعزيز، بطولة حلا شيحة، جومانة مراد، عبير صبري، مصطفى درويش، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عادل أنور، هنادي مهنا، وتيام قمر.